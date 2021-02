Santa Casa de Uruguaiana decide manter as cirurgias eletivas

publicidade

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana decidiu não suspender as cirurgias eletivas. O aumento no número de internações pelo novo coronavírus fez com que a Secretaria Estadual da Saúde (SES), por meio do Centro de Operação de Emergência Covid-19, publicasse um comunicado orientando que os hospitais do RS suspendam as cirurgias eletivas não emergenciais até 31 de março.

Até lá, a recomendação é que a força de trabalho da equipe técnica, a área física e os equipamentos hospitalares sejam disponibilizados na integralidade para atendimentos a pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19. Ainda assim, a instituição optou por manter os procedimentos, pelo menos neste momento. "Não podemos dizer que não vamos ter que suspender futuramente, se o cenário epidemiológico piorar, mas no momento não entendemos necessário", explica a gestora, Thaís Aramburu.

Apesar de estar classificada com risco epidemiológico alto (bandeira vermelha) no sistema de Distanciamento Controlado do Governo do Estado, a região de Uruguaiana está praticando os protocolos da bandeira laranja (risco médio) devido a adesão ao sistema de cogestão regional. Esse foi um dos fatores considerados pela Santa Casa. O outro foi os efeitos que uma nova suspensão causaria. "Já tivemos suspensões ao longo do ano, em razão da pandemia. E isso gera uma demanda reprimida além de deixar de atender à comunidade. Por mais que estejamos falando de procedimentos que não são de urgência, esses pacientes precisam ser submetidos a essas intervenções. Faremos o possível para que não tenhamos que suspender mais uma vez as cirurgias", finaliza a dirigente.

A instituição conta com duas unidades montadas para atender a pacientes com Covid-19, formadas por dez leitos de UTI e até 45 leitos clínicos. Além disso, conta com estrutura de leitos de retaguarda em prontidão. Na quarta-feira, o hospital encerrou o dia com 14 pacientes internados, sendo seis na UTI Covid. O Hospital é referência regional para alta complexidade em neurologia e neurocirurgia, oncologia, além de referência para traumatologia. O município registra 6.444 casos confirmados da doença e 110 mortes.

