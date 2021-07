Santa Casa de Uruguaiana e Caixa Econômica Federal renegociam empréstimo

publicidade

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana e a Caixa Econômica Federal (CEF) firmaram nesta terça-feira a renegociação do contrato de empréstimo realizado em 2017, no valor de R$ 44 milhões. O compromisso financeiro se mantinha como um dos maiores da instituição de saúde, com parcelas mensais de pelo menos R$ 875 mil. Com o novo contrato, foi possível reduzir o valor em 33%, com parcelas fixas de cerca de R$ 580 mil.

A redução se deu por meio da redução dos juros pagos pela Santa Casa, que até o momento eram de 1,5% ao mês e passam a ser de 0,9%. O número de parcelas foi mantido: 120. Outro ponto do novo contrato foi a derrubada de uma multa de 1% sobre o valor do empréstimo – equivalente a R$ 400 mil – pelo descumprimento de cláusulas contratuais. A CEF abriu mão do valor.

Assinaram o novo contrato o prefeito Ronnie Mello, a gestora administrativa do hospital, Thaís Aramburu, e dois representantes da Caixa, Cleison Vidikim de Oliveira e Pedro Dutra. No ato, Thaís destacou a importância da negociação para a saúde financeira da Santa Casa, especialmente em um momento de grandes dificuldades em razão da pandemia do novo coronavírus. O prefeito salientou a importância do apoio da Fundação Pioneiros.