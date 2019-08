Santa Casa de Uruguaiana opera com três novas máquinas de hemodiálise

publicidade

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana instalou e colocou em operação na última segunda-feira três novas máquinas de hemodiálise. Com o equipamento o serviço do hospital terá condições de atender a mais seis pacientes por dia. Atualmente, a Clínica Renal realiza sessões a 45 pacientes contando com 16 máquinas operando e quatro em manutenção.

A aquisição representou investimento de R$ 28 mil, valor com origem no “Projeto Troco Solidário”,uma inciativa do supermercado do Baklizi. Também com o Troco houve o conserto de outros equipamentos, entre eles o acelerador linear do serviço de radioterapia da oncologia, além do tomógrafo do setor de diagnóstico por imagem.

“Agradecemos aos uruguaianenses que em cada compra deixa o troco como forma de contribuição ao hospital”, destacou a gestora da instituição, Thaís Aramburu. “Aos poucos, e com a ajuda da comunidade, a gente vai conseguindo superar as dificuldades. Ficamos realmente felizes com a aquisição das novas máquinas, gratos a parceria da família Ismael Baklizi e o apoio dos uruguaianenses, que por meio do Troco Solidário vem ajudando a Santa Casa. Esta é a prova de que, de mãos dadas conseguimos realizar, conseguimos fazer mais”, destacou o prefeito Ronnie Mello.

Anteriormente, foram adquiridos seis novos filtros, que garantiram melhoria na qualidade da água utilizada na hemodiálise, fundamental para a segurança na realização das sessões. Também foi negociado o pagamento de dívida pendente com a empresa responsável pela manutenção preventiva das máquinas que estava suspensa devido ao débito existente.

Agora, com o acordo, a Santa Casa paga mensalmente R$ 15 mil, correspondentes a parcela da dívida antiga, custo da manutenção preventiva dos equipamentos e ainda o custo da manutenção corretiva de uma máquina por mês.