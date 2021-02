Santa Casa de Uruguaiana reabre Unidade de Cuidados Intermediários a recém-nascidos

publicidade

Nesta terça-feira, a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, reabriu a Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo) aos Recém-Nascidos (trabalho suspenso ao menos há 30 meses). O serviço tem a coordenação da médica neonatologista Alessandra Casagrande Blanco de Souza e conta com equipes multiprofissionais treinadas para dar sequência ao atendimento que tem início na UTI - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Inicialmente, a unidade foi retomada com quatro leitos, devendo ser ampliada nos próximos meses. O setor prestará serviços voltados para os cuidados e atendimentos de recém-nascidos considerados de médio risco e que precisam de uma atenção contínua após o nascimento, porém com quadros menos complexos do que os atendidos nas UTI’s Neonatais.

“É uma unidade destinada a bebês prematuros ou não, oriundos da UTI Neonatal e que estão iniciando a fase de preparação para alta hospitalar. São bebês que já apresentaram melhora, não necessitando do suporte de vida da UTI, mas ainda sem condições de ir para casa. Na unidade eles receberão os cuidados que ainda necessitam e suas famílias também terão o suporte adequado, aprendendo os cuidados que precisam ser mantidos após a alta e conseguem fazer as adaptações”, diz.

Para a especialista, a unidade é fundamental no processo de atendimento neonatal, sendo complementar e necessária para a manutenção da Neonatal. A gestora da Santa Casa, Thaís Aramburu, explica que desde que a Prefeitura assumiu a administração da instituição, a reabertura do serviço é uma das metas. “Trabalhamos com várias frentes para tornar possível a reabertura, principalmente no que tange a captação de recursos – inclusive com a doação de parceiros – e adequações técnicas, que são complexas, e foram todas sanadas no novo projeto”, conclui.