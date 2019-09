Santa Casa de Uruguaiana realiza maratona de aperfeiçoamento profissional

publicidade

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana desenvolve a “Maratona de Atualização em Urgência e Emergência”. O objetivo da ação é proporcionar uma atualização de procedimentos aos profissionais que atuam, especialmente no Pronto Socorro, visando aprimorar o atendimento aos pacientes.

O Pronto Socorro atende em média 6 mil pacientes por mês. A iniciativa conta com a equipe do hospital e a turma de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência do Pronto Socorro (RUE), com palestras ministradas por médicos especialistas, enfermeiros da instituição, docentes da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e residentes do Pronto Socorro.

Atividades até novembro

A programação acontece semanalmente, no hospital, e segue até o mês de novembro, abordando diversos temas ligados ao atendimento de urgência e emergência. A ação é voltada para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Na mais recente rodada, a temática foi "Parada Cardiorrespiratória" e "Manejo de Vias Aéreas", sendo palestrante o médico pneumologista e responsável técnico pelo PS, Luiz Fernando Cibin, e das enfermeiras Daione Simon, coordenadora da enfermagem do Pronto Socorro, e Juliane Rodrigues, docente do Senac.

A próxima palestra abordará "Preparo para Exames" e "Manejo ao Paciente Adulto com Afecções Abdominais" (abdômen agudo e pancreatite), que será ministrada pelo médico e docente da Unipampa, Diego Kleinubing, e pelo enfermeiro Marco Recart Júnior. Esta é a primeira vez que o hospital realiza a maratona, que teve início no mês de julho.