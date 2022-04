Santa Cruz do Sul assina, na data limite, adesão ao Novo Marco Regulatório do Saneamento

publicidade

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul realizou, nesta quinta-feira, a assinatura do termo aditivo com a Corsan. A data era o prazo final estabelecido para adesão ao Novo Marco Regulatório do Saneamento, de acordo com a lei federal nº 14.026/2020. A prefeita Helena Hermany optou pela manutenção do contrato firmado com a Corsan, em 2014, com validade de 40 anos, complementando-o com o termo aditivo que contempla as metas de universalização da água e de tratamento de esgoto.

O Novo Marco Regulatório prevê o estabelecimento de água potável a 99% da população e a oferta de serviços de coleta e tratamento de esgoto a 90% dos brasileiros até 2033. O termo aditivo negociado entre prefeitura e Corsan prevê investimentos de R$ 472 milhões em ações para o atingimento das metas. “Estamos mantendo o bom contrato que temos em Santa Cruz, garantindo meio bilhão de reais em investimentos nos próximos dez anos e cumprindo a legislação do Marco Legal do Saneamento. A população vai ganhar com acesso à água potável e tratamento de esgoto”, comemorou a prefeita.

O presidente da Corsan, Roberto Barbuti, enfatizou que a proporção de investimentos em relação à receita é a maior entre os municípios que aderiram à proposta. “Na minha percepção, a situação já teve uma melhora e agora vai passar por um processo importante de qualificação do sistema e redução de perdas, algo fundamental. Estamos com um ótimo planejamento para as entregas dos investimentos previstos”, avaliou.

