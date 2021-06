Santa Cruz do Sul avalia auxílio emergencial para os setores de eventos e de turismo

publicidade

Segmentos fortemente afetados pela pandemia do coronavírus, os estabelecimentos e profissionais dos setores de eventos e de turismo poderão ter apoio do município de Santa Cruz do Sul para amenizar as dificuldades. A prefeitura estuda a possibilidade de criar um programa de auxílio emergencial para estas áreas, a exemplo do que já foi feito no esporte e no meio artístico. O objetivo é equilibrar a difícil situação e a queda de receita sofrida ao longo dos últimos meses, em razão do abre e fecha das atividades.

Para viabilizar a proposta, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo está chamando estes estabelecimentos e/ou profissionais para preencher um pré-cadastro, com dados como CNPJ/CPF, razão social, nome fantasia, canais de contato, número de colaboradores e faturamento nos últimos três anos. A partir dessas informações, o Executivo terá um levantamento para estimar os prejuízos causados aos diversos ramos de atividades que se enquadram dentro desses dois segmentos e poderá analisar e formatar o melhor tipo de auxílio a ser concedido.

Na avaliação do secretário da pasta, Márcio Farias Martins, hoje faltam elementos para que o governo municipal possa mensurar os reais prejuízos sofridos por estes dois segmentos. “Sabemos que os setores de turismo e de eventos foram fortemente impactados com a pandemia, e que ambos são essenciais nessa retomada da economia local. Porém para que possamos auxiliar de alguma forma esses empreendedores, precisamos saber quantas empresas atuam nesses dois ramos, quantas estão na ativa, além de números que nos forneçam uma real dimensão dessas perdas”, disse.

Devem se cadastrar agências de viagens, assessoria de eventos, casas de festas e eventos, decoração e alugueis de equipamentos para eventos, guias de turismo, meios de hospedagem e transportadoras turísticas. O período para preenchimento do pré-cadastro começou nesta quarta-feira e se estende até o próximo dia 25 de junho. Para acessar o formulário basta entrar no site do município.

