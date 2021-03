Santa Cruz do Sul dará auxílio a profissionais do esporte afetados pela pandemia

publicidade

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul beneficiará os profissionais do esporte atingidos pela pandemia. O valor investido com recursos próprios do município será de R$ 100 mil. O edital será similar ao proposto no ano passado para financiar artistas e ações culturais, no formato de premiação pela atuação esportiva.

O edital ainda está em fase de elaboração pela Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte. Para obter o apoio, poderão se inscrever professores de academia, de escolinhas e técnicos esportivos que comprovem registro no Conselho Regional de Educação Física (Cref) e exerçam a função há pelo menos um ano, e árbitros que comprovem atividade no ano de 2019 e não tenham outra atividade profissional formal.

A prefeita Helena Hermany recebeu nesta segunda-feira o esboço do edital e destacou o esforço para viabilizar o auxílio em um momento de extrema dificuldade. “É uma forma de amenizar os efeitos da pandemia para um grupo de profissionais que teve suas atividades paralisadas por um longo período. As aulas e competições esportivas amadoras, seja de jovens ou adultos, estão há praticamente um ano sem ocorrer, e elas traziam renda e emprego para muitas famílias da nossa cidade”, afirmou.

Veja Também