Santa Cruz do Sul fica sem doses de CoronaVac para a segunda aplicação

As doses da vacina CoronaVac que estavam disponíveis para a segunda aplicação terminaram na manhã desta segunda-feira em Santa Cruz do Sul. O problema causou muitas reclamações de pessoas que foram até o campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e tiveram que voltar para casa sem a imunização. No momento restam somente imunizantes da CoviShield (Oxford/AstraZeneca) para a segunda aplicação.

A vacinação, tanto da primeira dose no Parque da Oktoberfest quanto da segunda, na Unisc, será retomada assim que o Estado encaminhar um novo lote de vacinas. No entanto, não existe previsão do envio de nova remessa dos imunizantes para Santa Cruz do Sul.

A Secretaria da Saúde informou na tarde desta segunda-feira que irá retomar a vacinação contra a Covid-19 em quatro unidades de saúde nesta semana para pessoas com 60 anos ou mais. Os pontos receberão quantidades limitadas de doses da Covishield destinadas para a primeira aplicação. A imunização nesta terça-feira ocorreu na ESF Menino Deus (125 doses) e ESF Gaspar Bartholomay (125 doses). Na quarta-feira será na ESF Rio Pardinho (50 doses) e na quinta-feira na ESF Dr. Pedro Eggler (235 doses).

