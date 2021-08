Santa Cruz do Sul inicia busca ativa por moradores ainda não vacinados

publicidade

A Secretaria da Saúde de Santa Cruz do Sul inicia neste sábado uma busca ativa de moradores que já estão na faixa etária contemplada mas ainda não fizeram a vacina contra a Covid-19, além daqueles que não voltaram para receber a segunda dose. O Município encerrou a semana imunizando pessoas com 23 anos ou mais.

A secretária de Saúde, Daniela Dumke, explica que o município está próximo de alcançar toda a população adulta. “Iniciamos um trabalho para entender o motivo pelo qual alguém não procurou a primeira dose, esclarecer dúvidas, lembrar da importância de completar o esquema vacinal. Já estamos há duas semanas sem óbitos, com queda nas internações, e isso é por causa da vacina. Quanto maior a cobertura, maior serão os resultados”, destaca a secretária.

A ação integra o Projeto Busca Ativa Multiprofissional, um mutirão que levará profissionais de Nutrição, Assistência Social, Odontologia e agentes comunitários de Saúde a realizarem visitas domiciliares todos os sábados, nos turnos manhã e tarde, até o mês de dezembro. Além da busca ativa relacionada com a vacinação da Covid-19 e também de rotina, os profissionais farão o acompanhamento de crianças menores de sete anos e gestantes beneficiárias do Bolsa Família, com o objetivo de realizar a vigilância alimentar e nutricional, e verificar a saúde bucal e individual deste público-alvo.

