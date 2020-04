Santa Cruz do Sul investirá R$ 1,4 milhão na contratação de leitos de UTI

publicidade

O município de Santa Cruz do Sul poderá contar com o reforço de dez leitos de UTI de alta complexidade, em até 40 dias. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesa) irá investir R$ 1.434.000,00 para locação das unidades, que serão instaladas no Hospital Santa Cruz, referência para atendimento de pacientes em situação grave devido à Covid-19. O processo está em fase de contrato e será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para formalização.

O contrato com a empresa do Rio de Janeiro, a mesma prestadora do governo do Estado, será feito de forma emergencial, dispensando registro de preços e licitação. A Secretaria de Saúde vinha buscando desde março, junto a outras empresas, a possibilidade de instalação. No entanto, sem sucesso.

A secretaria informou que o pagamento será feito somente a partir do momento em que todos os leitos estiverem instalados. A empresa receberá mensalmente, em seis vezes, o valor de R$ 239 mil. Cada leito será equipado com ventilador pulmonar (respirador), monitor multiparamétrico, bombas de infusão, bomba enteral, cama/maca, cardioversor, carro de parada e eletrocardiógrafo. A previsão é de que os leitos sejam todos instalados em até 40 dias.