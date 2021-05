Santa Cruz do Sul pretende retomar obras do calçadão em junho

publicidade

As obras de ampliação e revitalização do calçadão da rua Marechal Floriano, no Centro de Santa Cruz do Sul, devem voltar no mês de junho. A previsão é da Secretaria de Planejamento e Orçamento, que encaminhou um novo projeto para a Central de Licitações na quarta-feira. Os trabalhos começaram na metade do ano passado, mas foram interrompidos em janeiro após a rescisão do contrato com a empresa que executava o serviço.

Inicialmente projetada para ser executada em cinco quadras, a ampliação e revitalização contempla agora apenas o trecho da esquina com a rua 28 de Setembro até a esquina da rua Tiradentes, que inclui as duas quadras já iniciadas. A alteração ocorreu em razão da intenção da prefeitura de entregar a obra até o final de novembro. O valor de licitação do serviço está avaliado em R$ 3.058,558,12.

A prefeita Helena Hermany disse que quer o novo calçadão pronto até a Christkindfest, a tradicional festa de Natal de Santa Cruz do Sul. “O projeto é muito bonito, será uma referência turística para o Estado, e a população vai poder usufruir de um belo espaço de convivência”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário municipal de Planejamento e Orçamento, Elstor Desbessell, informou que houve pelo menos três encontros com representantes de lojistas da rua Marechal Floriano para discussão sobre alterações no projeto original. Ele acredita que o resultado da licitação saia em no máximo 30 dias. “Convido os empresários aqui de Santa Cruz do Sul a participarem da licitação, para que a obra seja executada por gente nossa”.

Além da diminuição para três quadras, o projeto recebeu ajustes relacionados com a drenagem, como reforço e previsão de mais tubulação, e teve uma revisão no orçamento final. O restante das intervenções permanece o mesmo, como ampliação do passeio público, canteiros maiores para as tipuanas, espaço para bares e restaurantes colocarem mesas e cadeiras, além de bancos e até um pergolado de madeira em frente ao Palacinho da Praça da Bandeira.

A arquiteta e urbanista Claudia Silva Babick informou que uma das sugestões dos lojistas acatadas é que a obra não interfira no movimento de clientes em datas importantes para o comércio, como Dia dos Pais e Dia das Crianças. Ela destaca que o novo calçadão deve transformar o centro em uma grande praça, interligando desde a Praça Getúlio Vargas até o Monumento do Imigrante, priorizando a circulação das pessoas e deixando a região ainda mais bonita e agradável. O projeto final é assinado também pelo engenheiro civil Daniel Feuerharmel e pelo engenheiro eletricista Ederson Boeck Streck.