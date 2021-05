Santa Cruz do Sul retoma aplicação da segunda dose de Coronavac nesta quinta

publicidade

A Secretaria da Saúde retomará nesta quinta-feira a vacinação da segunda dose da CoronaVac. A imunização se destina a todas as pessoas que já receberam a primeira aplicação há 28 dias ou mais, independente dos dias em atraso. O município disponibilizará 1,5 mil doses no Parque da Oktoberfest, pelo sistema drive-thru no Pavilhão 2, sem sair do carro, e também com acesso de pedestres no Pavilhão Central. O horário de atendimento é das 8h às 16h30min, sem fechar ao meio-dia.

Outras mil doses estarão disponíveis no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), no sistema drive-thru. O horário de atendimento será das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. A ESF Pedro Eggler, em Monte Alverne, também receberá 250 doses, com funcionamento das 9h às 11h30min e das 13h às 16h.

Outra unidade do interior a receber vacinas da Coronavac será a ESF Rio Pardinho, porém o atendimento neste local será por agendamento. A Secretaria de Saúde informou que o número de doses recebidas é o dobro do lote anterior e os moradores não necessitam ir cedo para os pontos de vacinação.