Santa Cruz do Sul suspende atendimento no Ambulatório de Campanha

publicidade

A Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul encerrou o atendimento no Ambulatório de Campanha nesta segunda-feira. O serviço permanecerá fechado e deverá reabrir apenas caso haja necessidade em razão de um aumento na demanda. A estrutura foi implantada no início da pandemia no ano passado junto ao ginásio poliesportivo no Parque da Oktoberfest para atender pessoas com suspeita de Covid-19.

A suspensão do serviço irá ocorrer por causa da queda na busca por atendimento no local. Mas a diretora de Ações Especializadas em Saúde, Caren Picasso, informou que a medida poderá ser revista caso o cenário venha a se alterar. Ela explica que o setor de epidemiologia divulga relatórios semanais acerca do panorama da Covid-19 no município e é com base nesses dados técnicos que o trabalho está sendo suspenso momentaneamente.

“Temos constatado a redução na procura e a demanda que temos hoje pode tranquilamente ser absorvida na nossa rede de atenção básica e também nas três portas de entrada de urgência e emergência, o Pronto Atendimento, a UPA e o Hospitalzinho”, disse.

Quanto ao receio da população por uma possível falta de atendimento para pessoas que venham a se infectar, ela afirma que não há com o que se preocupar. “A estrutura não será desmontada, ela será mantida no local e vai permanecer fechada, mas caso haja necessidade retomaremos o atendimento no ambulatório”, assegura.

Em contrapartida à suspensão das atividades no ambulatório de campanha, a rede de atenção básica vai ganhar reforço com a realocação dos profissionais que atuavam no local para os postos de saúde. Também foram contratados médicos para potencializar a assistência aos usuários.