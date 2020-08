Santa Maria alerta para tentativa de golpe em prefeituras e produtores da região

publicidade

A Coordenadoria Regional de Agricultura, com sede em Santa Maria, recebeu denúncias de uma tentativa de golpe envolvendo o programa Troca-Troca de Sementes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR). Golpistas, se passando por representantes da Secretaria, teriam entrado em contato com a prefeitura do município de Dilermando de Aguiar pedindo informação e dados de contato de produtores inscritos no programa.

A suspeita é de que, de posse dos dados dos produtores, os golpistas entrariam em contato para aplicar um tipo de golpe que já havia sido alertado pela SEAPDR em maio, quando prefeituras e produtores eram contatados e diferentes produtos e serviços eram oferecidos em troca de depósito de valores, a título de frete.

O coordenador regional, Celso Carvalho, reitera que os programas e políticas públicas realizados pela SEAPDR são feitos a partir de convênios e termos de cooperação. Não existe comercialização de materiais do Governo e qualquer destinação é feita de acordo com os princípios da administração pública. A orientação de Celso é para que quem for contatado com pedidos suspeitos de dados ou depósito de valores, registre boletim de ocorrência da delegacia de polícia mais próxima.