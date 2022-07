Santa Maria e Passo Fundo realizam eventos para arrecadação de agasalhos neste sábado

publicidade

A Campanha do Agasalho em Santa Maria, no Centro do Rio Grande do Sul, segue com arrecadações até 31 de julho, e para intensificar as doações, neste sábado ocorre o Drive-Thru Solidário, promovido pelas secretarias de Desenvolvimento Social e Cultura, em parceria com o Governo do Estado e com o grupo Bateraço.

O Drive-Thru Solidário vai contar com o Bateraço, que é a reunião de diversos bateristas em uma atividade cultural, das 9h às 15h, no Parque da Medianeira. A ideia é que a música sirva de estímulo para atitudes do bem, como a doação de itens. Para isso, basta ir até o local, a pé ou de carro, e ajudar com roupa de inverno, cobertor ou calçados.

O secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, destaca o empenho do poder municipal para dar o suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno. “Não estamos medindo esforços para ajudar a quem precisa. Seja na Campanha do Agasalho, seja com a distribuição de cestas básicas vamos repetir essa ação que fizemos no ano passado, trazendo arte junto com as ações de apoio à população”, observa.

A prefeitura informa que a Campanha do Agasalho segue recebendo doações de todos os itens como roupas, calçados e cobertas. Como a procura segue intensa no Centro Desportivo Municipal, o Executivo reforça a importância de as pessoas seguirem doando agasalhos, principalmente roupas para crianças e cobertores. Até agora, foram 49 mil itens arrecadados e 46 mil itens doados.

Veja Também

Passo Fundo

Já em Passo fundo, na região do Planalto, a Defesa Civil realiza neste sábado, uma ação que visa arrecadar agasalhos a serem distribuídos a entidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. Voluntários estarão no Parque da Gare, das 9h às 15h, recebendo roupas, calçados e cobertores, que terão como destino entidades socioassistenciais e pessoas que precisam.

O coordenador da Defesa Civil do município, Jair Maffi, destaca a importância da iniciativa. “Em todo o estado, a Defesa Civil realiza uma campanha de arrecadação de agasalhos e cada município está promovendo a mobilização em uma data específica, sendo que em Passo Fundo, será neste sábado”, detalha. Os donativos arrecadados ficarão no município e serão encaminhados a quem necessita para enfrentar o frio.

Maffi cita, ainda, a importância da atuação do órgão no auxílio à população. “A Defesa Civil elabora um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população. Os voluntários estão disponíveis para oferecer apoio”, enfatiza.