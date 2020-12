Santa Maria faz mutirão de recuperação dos estragos causados pelo temporal

publicidade

A quinta-feira foi de mutirão de recuperação dos prejuízos acarretados pelo temporal que atingiu a região de Santa Maria na tarde de quarta-feira. Vários moradores das regiões Oeste e Sul do município receberam lonas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Mobilidade Urbana recuperou diversos semáforos que foram danificados pela força do vento.

No Mantenedouro de Fauna São Braz, localizado no distrito de Boca do Monte, oito voluntários, com a coordenação de uma veterinária, trabalharam no recebimento de animais vítimas do vendaval. “Como é época de reprodução das espécies, muitos ninhos foram destruídos pelo temporal”, informou o administrador Santo de Jesus Braz.

Foram enviados para o Mantenedouro filhotes de pombas, sabiás, bem-te-vi, caturritas, corujas, gato-do-mato e macacos. Os filhotes foram levados para o local pelas Secretárias do Meio Ambiente das prefeituras e por entidades de proteção aos animais dos municípios de São Vicente do Sul, Restinga Seca, Nova Palma e São Borja.

Em São Vicente do Sul, a força do vento arrancou o telhado do prédio da agronomia do Instituto Farroupilha. "Foi impressionante a força do vento", comentou o professor Rodrigo Peixoto. “Graças à Deus que não tivemos vítimas”, concluiu.

