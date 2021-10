Santa Maria não será sede da Escola de Formação de Sargentos

publicidade

Em manifestação no Facebook, na noite desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro informou que o Exército resolveu que a futura Escola de Formação de Sargentos (ESA) será na cidade de Recife, em Pernambuco. A notícia não agradou as autoridades de Santa Maria, que estavam apostando que a cidade seria escolhida pelo presidente e pelo Alto Comando do Exército.

O prefeito do município, Jorge Pozzobom, manifestou inconformismo com a decisão. “Nossa cidade se preparou tanto, estava tão confiante, mas infelizmente não conseguimos”, disse. Pozzobom ainda ressaltou que o município teria todas as condições de sediar a Escola de Sargentos. “Cumprimos todos os requisitos solicitados e Santa Maria tem todas as condições, tecnicamente, para sediar a nova Escola. Com todo respeito a Recife, mas a capital Pernambucana não tem 10% do que temos. Pela decisão técnica não teria outra alternativa a não ser Santa Maria. Espero que o que comentam não seja verdadeiro, que teria entrando o lado político e que o presidente Bolsonaro estaria buscando votos do Nordeste. Para concluir quero afirmar que existe uma dúvida no documento que decidiu por Recife que diz: se Recife não cumprir com todos os itens para sediar a Escola vamos buscar as concorrentes e Santa Maria continua preparada”, concluiu.

O presidente da Câmara de Comercio de Santa Maria (CACISM), empresário Luiz Fernando Pacheco, ao tomar conhecimento da decisão afirmou que foi uma perda muita grande para a nossa cidade. “A nossa mobilização foi praticamente isolada e não teve o apoio do Governo do Estado. Eu achava que a nossa disputa seria com Ponta Grossa pela amizade do governador do Paraná como o presidente Bolsonaro, mas acabou a decisão optando pela Capital de Pernambuco. Santa Maria estava entre as três a que oferecias melhores condições para sediar a Escola”, destacou o empresário.

O Alto Comando do Exército se manifestou em nota

“Na 339ª Reunião do Alto Comando do Exército, realizada de 18 a 21 de outubro, foram apresentados os estudos complementares sobre as três guarnições selecionadas para sediar a futura Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército.

Atualmente, a formação dos sargentos de carreira ocorre em estabelecimentos de ensino militar localizados em diferentes guarnições do Exército. A nova Escola permitirá concentrar a formação em uma única instituição, gerando a economia de meios (pessoal e material) e de recursos orçamentários. Proporcionará, também, a unificação da experiência militar oferecida aos homens e às mulheres que nela ingressarem, incrementando a qualidade de formação e fortalecendo a coesão e o espírito de corpo dos integrantes da Força Terrestre.

Os estudos acerca de possíveis locais foram conduzidos durante quase dois anos e abrangeram todo o território nacional. Ocorreram várias reuniões com autoridades públicas interessadas, para a melhor análise e o pleno entendimento das contrapartidas oferecidas ao Exército por cada cidade/estado. Como resultado, três guarnições (Recife/PE, Ponta Grossa/PR e Santa Maria/RS) foram selecionadas para a segunda fase do trabalho, na qual o estudo foi ainda mais minucioso.

Foram visualizados inúmeros benefícios para a futura sede da nova Escola. Podem ser destacados, dentre outros, o aumento da oferta de empregos diretos e indiretos e o incremento na atividade econômica local, decorrentes da presença dos alunos, instrutores e familiares. Cabe ressaltar, ainda, que a cidade escolhida passará a ser a referência nacional e internacional como o berço da formação de todo o efetivo profissional de sargentos do Exército Brasileiro.

Assim, ao término do processo de escolha, pautado por aspectos eminentemente técnicos, a cidade de Recife/PE foi selecionada para sediar a nova Escola. O Exército Brasileiro agradece, de modo efusivo, o empenho, a dedicação e a disponibilidade das diversas autoridades e dos diferentes representantes de instituições públicas e privadas de todas as cidades e estados envolvidos no processo, bem como manifesta a honra de contar com a inestimável confiança dos pernambucanos, paranaenses e rio-grandenses nesse processo, reforçando os laços que unem a Força Terrestre ao Povo brasileiro.”

*Com informações do correspondente Renato Oliveira

