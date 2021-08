Santa Maria não terá desfile Farroupilha no dia 20 de setembro

publicidade

A 13ª Região Tradicionalista com sede em Santa Maria decidiu em reunião no final de semana em não promover o desfile Farroupilha no dia 20 de Setembro. O coordenador Luis Pozzobom Júnior afirmou que mesmo com a liberação para que os cavalarianos desfilassem, de acordo com posição do Governo do Estado, foi decidido pela maioria dos participantes do encontro pela não realização do evento.

Das 42 entidades de Santa Maria que fazem parte da 13ª Região, 28 se manifestaram contraria e apenas duas foram favoráveis. " É uma prevenção já que o secretário municipal de Saúde, Guilherme Ribas informou que existem casos da variante Delta da Covid-19 no município.

“A precaução é importante neste momento”, destacou Luiz Marcos.

Os jantares durante a semana Farroupilha estão confirmados com a determinação do uso dos itens de prevenção a doença. “Sem a dança”, lembrou o coordenador.