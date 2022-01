Santa Maria promove quatro ações de turno estendido para vacinação contra a Covid por agendamento

publicidade

Após avaliações positivas da vacinação com hora marcada, a Prefeitura de Santa Maria promove novas iniciativas de imunização contra a Covid-19 nesta semana. Também ocorrerá a aplicação da quarta dose de reforço voltada aos imunossuprimidos, além da continuidade da vacinação nas crianças.

Os agendamentos são possíveis para quatro ações de vacinação que irão ocorrer em turno estendido, das 17h às 19h30min, de segunda (24) a quinta-feira (27), no Shopping Praça Nova, localizado na BR 287, esquina com a rua Irmã Dulce, no bairro Patronato. São 180 vagas a cada meia hora. Todos as vacinas são da Pfizer. Elas podem ser aplicadas em todos os cidadãos, mesmo se as doses anteriores tiverem sido da Oxford/AstraZeneca ou da CoronaVac. O trabalho contempla tanto a primeira e a segunda dose quanto a dose de reforço.

Para se cadastrar, é preciso entrar no site da prefeitura epreencher o formulário com nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e telefone de contato. O agendamento pode ser feito até o meio-dia do respectivo dia da vacina ou até se esgotarem as vagas. Só será vacinado no turno estendido no Shopping Praça Nova quem fez o agendamento pelo site. O público deverá escolher o horário, devendo chegar no shopping até 15 minutos antes do horário agendado. No local, há prioridade para idosos, gestantes, mulheres com crianças de colo e pessoas com deficiência. O estacionamento é cobrado.

Para quem não tem acesso a computador e celular ou não conseguir agendar por outros motivos, a prefeitura segue com outras ações de vacinação em outras regiões do município sem a necessidade de cadastro prévio.

Santa Maria também irá promover a primeira iniciativa de aplicação da quarta dose de reforço no município. A iniciativa é voltada aos imunossuprimidos que receberam a terceira dose em 23 de setembro. Para esta ação, não há necessidade de agendamento. A vacinação ocorrerá na próxima quarta-feira, das 17h às 19h30min, na Policlínica José Erasmo Crossetti.

Nesta semana, também terá continuidade a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente. Aos pais ou responsáveis, é necessário realizar um pré-cadastro online. Serão dois dias de ações, no turno da manhã, em diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

