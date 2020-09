Santa Maria promove rodeio após seis meses do último evento

publicidade

Santa Maria recebe, neste final de semana, o 2º Rodeio Farroupilha na Associação Tradicionalista Estância do Minuano, que fica na Vila Severo, às margens da BR 392, saída para o município de São Sepé. O evento será realizado em virtude do decreto assinado pelo governador Eduardo Leite, no dia 19 de agosto, que liberava rodeios no Estado.

O 2º Rodeio Farroupilha será em formato de trios e sem a presença de público. Segundo o vice presidente da Estância do Minuano, Bruno Fernandes, o rodeio terá a participação limitada de 100 participantes e a programação inicia às 8h deste domingo. Todos os participantes vão receber uma cartilha com as normas de prevenção à Covid-19.

De acordo com as normas, os inscritos com sintomas gripais não poderão participar e os participantes deverão respeitar o distanciamento de dois metros entre as pessoas, além de fazer o uso de máscara e de álcool em gel. Também cada pessoa receberá uma pulseira para identificar que a mesma está em condições de participar do rodeio.