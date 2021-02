Santa Maria recebe 15 pacientes com Covid-19 vindos de Manaus

publicidade

Mais 15 pacientes diagnosticados com Covid-19 vindos de Manaus para receber atendimento no Rio Grande do Sul chegaram nesta terça-feira. Desta vez, o destino foi Santa Maria, para encaminhamento do grupo a leitos clínicos no Hospital Regional. O avião da Força Aérea Brasileira saiu do Aeroporto Ponta Pelada, na capital amazonense, por volta das 16h e pousou na Ala 4 da FAB, na cidade gaúcha, às 21h15min. Inicialmente, estava prevista a vinda de 18 enfermos, mas, após uma avaliação médica, foram confirmados 15.

O deslocamento dos oito homens e sete mulheres ocorreu de forma individual, em 15 ambulâncias, das redes pública e privada, que aguardavam na pista. Todos foram levados para hospitalização em uma ala clínica que havia sido reservada, onde não terão contato com os demais internados, segundo a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. O Hospital Universitário da UFSM ficará na retaguarda logística, caso sejam necessários leitos de UTI. O deslocamento dos pacientes teve o apoio da Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Exército. A Prefeitura de Santa Maria também auxiliou na operação.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital Regional de Santa Maria tem 40 leitos para Covid-19 e, com os pacientes que chegaram, não há risco de necessidade de transferência de internados, já que são 22 unidades vagas. O secretário de Saúde de Santa Maria, Rodrigo Ribas, reforçou que a chegada dos pacientes não irá prejudicar o atendimento de moradores da cidade e da região quanto ao número de leitos.

Segundo o governo do Amazonas, com o encaminhamento para Santa Maria, chega a 18 o número de cidades que receberam pacientes daquele estado para tratamento em outras unidades. A medida faz parte do pacote de ações de enfrentamento à pandemia e possibilita a melhoria do fluxo de atendimento na rede pública.

Na noite de segunda-feira, o Rio Grande do Sul recebeu os primeiros 17 enfermos com Covid-19 vindos da capital do Amazonas para receber atendimento em leitos clínicos. Nove pessoas foram levadas ao Hospital Universitário de Canoas e oito, ao Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. O Estado também recebeu 18 pacientes oriundos de Porto Velho, em Rondônia. Eles foram alocados em instituições de saúde na Capital.