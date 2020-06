Santa Maria sanciona decreto mais restritivo de prevenção ao Covid-19

publicidade

Um novo decreto assinado pelo prefeito Jorge Pozzobom começa a vigorar em Santa Maria após o governo do Estado ter anunciado a reversão da bandeira vermelha para laranja no município. O documento determina medidas mais restritivas de prevenção ao Covid-19. "Solicitamos a população mais apoio às medidas de prevenção a pandemia de coronavírus,” destacou o secretário chefe da Casa Civil, Guilherme Cortez.

Com o novo decreto, duas medidas chamaram a atenção: o novo horário de funcionamento do comércio, que passou a ser das 12h às 18h, e no sábado, das 8h às 14h; e a autorização para que os supermercados funcionem das 7h às 0h.

O presidente do Sindicato do Comercio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sindigêneros), Eduardo Stanherlin, questiona a prorrogação do horário dos supermercados. “A nossa sugestão é que fiquem abertos até às 21h. Não vai ter público e tem o problema de segurança,” lembrou Eduardo.

O empresário Gilberto Cremose, que faz parte da direção da Fecomércio e é proprietário de dois supermercados na cidade, afirmou que depois das 21h o fluxo de pessoas será muito baixo. “Cada empresa vai definir o horário do funcionamento, mas sugiro atendimento até as 20h".

O presidente do Sindilojas, Ademir da Costa, falou sobre o horário do comércio das 12h às 18h."É melhor que estar fechado. Em um turno único, vai ocorrer maior concentração de público, mas as lojas estão preparadas para atender a demanda,” afirmou Costa.