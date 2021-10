Santa Maria terá programação alusiva ao Dia Mundial dos Animais a partir desta segunda-feira

publicidade

Começa nesta segunda-feira em Santa Maria a programação do projeto “Uma Semana Animal”, data que marca o Dia Mundial dos Animais. A programação promovida pelo município se estende até domingo. Ao todo, são oito atividades, organizadas pela Secretaria de Meio Ambiente. “Promover ações de cuidados com os animais é um dos compromissos do nosso governo. Cuidar dos animais significa também cuidar do meio ambiente e da saúde da população como um todo. Na última segunda-feira (27), participamos do lançamento do programa Melhores Amigos – Bicho Sente, do Governo do Estado, que contemplou Santa Maria com recursos que vão reforçar as nossas ações. Estamos focados e unidos em torno desse objetivo”, afirma o prefeito Jorge Pozzobom.

O superintendente de Bem-Estar Animal da prefeitura, Alexandre Caetano, lembra que a central que trata do tema foi criada por lei em 2012, mas só se tornou realidade em 2017. “Desde então, buscamos atender uma lacuna que existia em Santa Maria. Estamos trabalhando com muito afinco na microchipagem, para incentivar a posse responsável, e na domiciliação de animais em situação de vulnerabilidade e, já estamos nos preparando para trabalhar ainda mais voltados ao controle de natalidade”, relata o superintendente.

“Uma Semana do Animal” terá o lançamento da campanha Focinho Solidário, que pretende arrecadar ração para cães e gatos, além de atividades de Pet Terapia na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e palestras para estudantes da escola João da Maia Braga, no Passo das Tropas, e da escola Tenente João Pedro Menna Barreto, no Bairro Caturrita. Também durante a semana será assinado um termo de cooperação para formalizar a parceria entre a prefeitura e o Mantenedouro São Braz, que, ao longo dos últimos anos, têm auxiliado mutuamente em ações voltadas ao bem-estar animal.

Na quinta-feira pela tarde, a Superintendência de Bem-Estar Animal fará uma ação de microchipagem no Bairro Campestre do Menino Deus. O diferencial do trabalho é que serão microchipados não só equinos, como já tem ocorrido, mas também cães. O encerramento da “Uma Semana Animal” terá a Feira de Adoção de Animais, na Praça do Mallet. O evento será realizado com a parceria das ONGs cadastradas no Executivo Municipal e de protetoras independentes. A feira contará com cerca de 40 animais, todos retirados de situação de abandono ou maus-tratos. Eles estarão castrados e microchipados. A programação completa está disponível no site da prefeitura.

Veja Também