Santana do Livramento realiza 'Mega Vacinação contra a Covid-19' neste domingo

publicidade

Em Santana do Livramento, na Fronteira-Oeste do RS, a Secretaria de Saúde desenvolve neste domingo, das 9h às 12h, no Posto da Daltro Filho, no Centro da cidade, a ação “Mega Vacinação contra a Covid-19”. Serão aplicadas primeiras e segundas doses, além da primeira dose de reforço, para pessoas com 18 anos ou mais. Também serão aplicadas a primeira e segunda dose para crianças e adolescente de 5 a 17 anos, além da segunda dose de reforço para pessoas a partir dos 60 anos (para aqueles que receberam o primeiro reforço à quatro meses).

As vacinações continuam normalmente nos postos, conforme o horário de funcionamento de cada um, nos demais dias da semana. No momento, Livramento conta com 187 casos ativos da doença, sendo um hospitalizado. Ao todo, foram 2.907 óbitos desde o início da pandemia.

Veja Também