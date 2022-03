Santana do Livramento realiza oficinas de trabalho referentes a projeto binacional

publicidade

Projeto binacional Fronteira da Paz Sustentável chega para mostrar uma nova face sustentável em Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. Oficinas de trabalho vêm sendo realizadas, em Santana do Livramento, para definição da agenda urbana binacional pelos grupos de trabalho, em conjunto com a comitiva espanhola responsável pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.

Nos encontros que já foram realizados durante esta semana, houve a apresentação do trabalho que está sendo desenvolvido, como visitas técnicas que estão sendo realizadas, a exemplo da visita que ocorreu junto à Associação de Catadores Nova Horizonte.

Outro momento expressivo, foi a inauguração do 1⁰ Gabinete Binacional do Mercosul, que serve de exemplo para todos os países que fazem parte do bloco. O popular projeto do Eixo Atlântico, como é denominado pela comunidade local, trará uma empregabilidade de milhões de euros na fronteira e será um divisor de águas no campo da sustentabilidade, trazendo consigo desenvolvimento na geração de emprego e renda.

