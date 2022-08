Santo Antônio da Patrulha dá início a instalação de lixeiras subterrâneas

publicidade

Começam nesta terça-feira as obras de instalação das primeiras lixeiras subterrâneas de Santo Antônio da Patrulha. Duas unidades dos novos pontos de recolhimento de lixo serão colocadas na avenida Borges de Medeiros e outras duas na Praça Nossa Senhora da Boa Viagem. Durante a execução dos trabalhos, será necessário o bloqueio do trânsito. A previsão, porém, é de conclusão ainda nesta semana.

Neste primeiro momento, será realizada a escavação dos berços e a instalação dos cabos de energia, bem como a montagem e a operação dos equipamentos. A execução do serviço ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança (SEMOT), com acompanhamento do Departamento de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM) e da empresa FORM, fornecedora das lixeiras.

As lixeiras subterrâneas são uma alternativa para a redução dos pontos de descarte, além de apresentar uma estética mais agradável. O lixo despejado no local não fica exposto, mas depositado em um contêiner de mil litros, abaixo do solo. As estruturas também servirão como uma ferramenta de educação ambiental, pois cada uma terá dois bocais separados, um para resíduos orgânicos e outro para recicláveis, incentivando a correta separação do lixo. Os equipamentos foram adquiridos por meio de convênio firmado entre o município e a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente.

