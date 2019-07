Santo Augusto ganha primeira escola de trânsito fixa no Rio Grande do Sul

publicidade

O município de Santo Augusto é o primeiro do Estado a receber uma escola de trânsito fixa. A Escola ABC do Trânsito receberá crianças de 27 municípios da região Celeiro para ações preventivas e educativas de trânsito. O sargento Leandro de Oliveira, comandante do 3º Pelotão Rodoviário de Santo Augusto, conta que foram investidos R$ 80 mil em uma estrutura com uma pista e sala de aula que irá receber estudantes da pré-escola e dos primeiros anos do Ensino Fundamental.

“Este recurso é oriundo de uma mobilização de entidades como Ministério do Trabalho, prefeituras da região e empresas locais, através de um grupo de apoiadores da Brigada Militar”, conta. A escola está localizada na sede do pelotão, na ERS 155. Segundo o sargento, o objetivo é trabalhar a prevenção como foco nos futuros condutores. “Queremos mudar o comportamento dos motoristas e pedestres”, conclui.

O coronel José Henrique Gomes Botelho, do Comando Rodoviário da Brigada Militar, esteve presente no evento e destacou que o Estado possui outras duas escolas, em Porto Alegre e Rio Grande, que são móveis. “Esta é a primeira fixa do Estado, e outras duas estão programadas para este ano, em Gramado e em Cruz Alta”. Ele lembra que a legislação no Brasil é complexa, e que geralmente os motoristas têm acesso a ela nas aulas teóricas para a habilitação. “Orientamos e educamos. A escolinha tem um caráter pedagógico, buscando moldar um comportamento nas crianças que estarão no trânsito em um médio prazo”.