Sapiranga e Gravataí divulgam cronograma e locais para vacinação contra a poliomielite

publicidade

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) realizará de 8 de agosto a 9 de setembro a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, com foco em crianças menores de 5 anos. Em Sapiranga, são 5.863 crianças nesta faixa etária que estão aptas a receber a imunização. As vacinas estarão disponíveis a partir desta segunda-feira nas unidades de saúde do município em horários diferenciados. Na UBS Vila Irmã a imunização acontece das 7h às 13h. Nas ESFs João Goulart, Morada São Luiz, Vila São Paulo e Bairro Oeste acontece das 7h às 18h e nas UBSs Amaral Ribeiro, Centenário, São Luiz e UBS Centro, das 7h às 19h.

As crianças menores de um ano de idade (até 11 meses e 29 dias) deverão ser vacinadas conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, com a VIP. Já as crianças de um a quatro anos deverão ser vacinadas com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. No mesmo período, de 8 de agosto a 9 de setembro, acontece a Campanha Nacional de Multivacinação, para atualização da caderneta de vacinação, em menores de 15 anos. Na multivacinação a população-alvo serão as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

No dia 20 de agosto, acontecerá o dia “D” de mobilização nacional para vacinação, das 8h até as 17h, nos seguintes locais de Sapiranga: UBS Vila Irmã, ESF João Goulart, ESF Morada São Luiz, ESF Bairro Oeste e ESF Vila São Paulo, UBS Amaral Ribeiro, Centenário e UBS São Luiz e UBS Centro.

Em Gravataí, a aplicação dos imunizantes ocorre em todas as 29 unidades de saúde do município nesta segunda-feira. “Temos uma rede altamente qualificada, que otimiza sempre a aplicação da vacina da forma mais rápida possível. Queremos continuar atingindo altos índices de vacinação em todo o município”, destacou o secretário municipal da Saúde, Régis Fonseca.

Além disso, a pasta salienta que as campanhas coincidirão com a realização da imunização contra a Covid-19, já em andamento. As vacinas contra o coronavírus poderão ser administradas simultaneamente ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação na população a partir dos 3 anos de idade.

Veja Também