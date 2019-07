Sapiranga inicia recadastramento biométrico

publicidade

O Cartório Eleitoral de Sapiranga realiza, a partir desta segunda-feira, o cadastramento biométrico de seus eleitores. A ação ocorre na Agência do FGTAS/Sine, localizada na rua Padre Reus, n° 744, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, até o dia 2 de agosto. O serviço também está disponível de segunda a sexta-feira, no Cartório Eleitoral, na avenida 20 de Setembro, nº 4370, das 12h às 19h. As impressões digitais e a foto serão colhidas na hora.

O Cartório Eleitoral também vai realizar plantões aos finais de semana para a realização do recadastramento biométrico que deve ser concluído até o dia 11 de março de 2020. Para realizar o cadastro, é necessário documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou Carteira de Trabalho; comprovante de residência atualizado e em nome do eleitor (um entre os três últimos meses).

Vale também comprovante em nome do pai ou mãe e ainda cônjuge. A biometria é a identificação do eleitor por meio do reconhecimento da impressão digital em um leitor eletrônico. Aplicada à votação, ela permite que os eleitores sejam identificados por suas impressões digitais diminuindo os riscos de fraude na hora do voto.