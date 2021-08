Sapiranga sedia neste domingo o Ranking Gaúcho de Mountain Bike

publicidade

A cidade de Sapiranga sedia neste domingo, a 5ª etapa do Ranking Gaúcho de Mountain Bike 2021. A competição deve reunir mais de 200 atletas e ocorrerá na Villa Paiva, localizada no Morro Ferrabraz. A Prefeitura de Sapiranga apoia o evento e disponibilizará uma ambulância e pessoal de apoio. “É uma pista técnica, XCO Olímpico, uma das melhores do Brasil. Um local com infraestrutura, restaurante, banheiros e espaços para todas as equipes presentes. Esperamos atletas de todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina”, enfatiza Marcos Lorenz, um dos organizadores do evento.

Os treinos livres de todas as categorias já iniciam no sábado, às 13h, e no domingo, a concentração inicia às 7h com a largada marcada para ocorrer às 8h para estreantes, PCD e e-bike. Às 9h30 para a master A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D, às 11h será a vez dos inscritos nas categorias júnior, juvenil, infanto e master A feminino e master B feminino. Às 13h será dada a largada para a Elite Masculino, sub 30, sub 23, Elite Feminino e duplas.

O evento também será palco da última etapa da ação solidária organizada pela Polícia Rodoviária Federal. Com o apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo durante o evento, a ação irá recolher, entre os participantes, alimentos não perecíveis que serão doados para instituições beneficentes da região. A premiação ocorre após a chegada de cada categoria, quando encerrada a bateria, observando os protocolos de prevenção à Covid-19. Os cinco primeiros atletas classificados de todas as categorias receberão troféus. A categoria elite contará com premiação especial. 50% do valor total das inscrições será revertido aos cinco primeiros colocados.

