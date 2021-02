Sapucaia do Sul inicia vacinação em idosos nesta quinta-feira

publicidade

Idosos acima de 85 anos e pessoas acamadas com mais de 60 anos que residem em Sapucaia do Sul começarão a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir das 8h desta quinta-feira. De acordo com a administração municipal, a comunidade será atendida através de visitas domiciliares, que serão feitas pelas equipes de Vigilância em Saúde, ou pelo sistema drive thru.

Para isso, uma tenda será montada em frente à Secretaria do Meio Ambiente (na rua Guerreiro Lima, próximo à prefeitura) para aplicar o imunizante nos idosos que serão atendidos sem precisar sair do veículo. A vacinação acontece das 8h às 17h e, segundo a Prefeitura, a expectativa é que até sexta-feira todas as 1.010 doses repassadas pelo Estado nesta quarta-feira sejam aplicadas na comunidade do grupo prioritário.

Aqueles que não puderem se deslocar para receber a dose do imunizante, devem agendar visita através do WhatsApp (51) 99266-6063. A prefeitura estima ter cerca de 1.100 idosos morando no Município.