Sapucaia do Sul recebe mais doses da Coronavac e segue imunizando profissionais da saúde

Além das 360 doses da vacina contra a Covid-19 que a prefeitura de Sapucaia do Sul recebeu na noite de terça-feira, encaminhadas pelo Governo do Estado, o Município recebeu, nesta quinta-feira, mais 1.035 imunizações. De acordo com a administração municipal, em 48 horas, foram imunizadas 352 pessoas, entre profissionais da saúde que atuam na linha de frente ao combate à pandemia e idosos que residem em lares e Instituições de Longa Permanência (ILPIs).

Médicos, enfermeiros e técnicos, dos turnos manhã e tarde, que atendem no Hospital Getúlio Vargas já foram todos vacinados, bem como os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nesta sexta, segue a aplicação do imunizante nos profissionais do turno da noite do hospital.

Sapucaia do Sul já soma 5.564 casos confirmados da Covid-19, 5.304 recuperados e 154 óbitos. Ao todo, 24 pessoas estão hospitalizadas e 82 em isolamento domiciliar. Até o momento foram realizados 14.110 testes, sendo que 8.508 resultaram negativo para o vírus e 38 seguem em investigação, aguardando resultado. O bairro Vargas lidera o número de casos confirmados no município.