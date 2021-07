Sapucaia do Sul reduz faixa etária e abre agendamento para primeira dose em pessoas com 35 anos

publicidade

A Prefeitura de Sapucaia do Sul reduziu a faixa etária da campanha de vacinação contra a Covid-19 e abriu agendamento para a população com 35 anos ou mais. O agendamento para aplicação da primeira dose deve ser feito pelo site disponibilizado pela prefeitura. A Administração municipal informa que também está imunizando pessoas a partir de 18 anos com comorbidades graves, deficiências permanentes, além de gestantes, puérperas, lactantes com liberação e cuidadores de crianças/adolescentes com deficiência permanente.

A aplicação da segunda dose da AstraZeneca também deve ser agendada pelo mesmo portal. No dia agendado o usuário deve comparecer na unidade especificada, com documento de identificação (CPF) e comprovante de residência atualizado.

