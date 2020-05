Sapucaia recebe RS 2,8 milhões para auxiliar no enfrentamento contra o coronavírus

publicidade

Sapucaia do Sul recebeu do Ministério da Saúde o valor de um pouco mais de R$ 2,8 milhões, verba destinada ao enfrentamento do novo coronavírus. De acordo com o prefeito Dr. Luis Rogério, a maior parte do recurso, R$ 1.834 milhão, foi repassada à fundação Hospitalar Getúlio Vargas, para aumento do quadro de profissionais do hospital e UPA, aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), compra de testes rápidos e aluguel de contêineres para acolhimento de pacientes com suspeita de Covid-19.

Outra parte da verba, de R$700 mil, foi destinada para contratação temporária de profissionais da saúde para a rede municipal e outros R$ 350 mil foram destinados para compra de EPIs, material de higienização e aquisição de exames de laboratório para detecção do Covid-19.

“É um recurso importante, a fim de atender as demandas e necessidades dos serviços de saúde na cidade durante esta pandemia”, disse o prefeito.