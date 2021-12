Sarandi promove campanha em favor de famílias que tiveram casas incendiadas

publicidade

Uma campanha em favor das seis famílias que tiveram as casas queimadas por um incêndio no último sábado no bairro Vicentinos, em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul, está mobilizando moradores e entidades do município.

Segundo a secretária de assistência, Rose Debastiani, os moradores estão doando material de construção, móveis, roupas e calçados. “O município, através do aluguel social está dando abrigo aos moradores e a par disso ocorre uma mobilização de ajuda aos moradores, a qual deixa sensibilizados a todos pela solidariedade”, disse.

Rose informou que paralelamente à ajuda dos moradores, especialmente do bairro Vicentinos onde residem mais de cinco mil pessoas, a prefeitura e a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios (ACISAR) de Sarandi iniciaram uma campanha de recolhimento de material de construção. “Vamos reconstruir as casas, auxiliar essas famílias que além das moradias perderam muitos pertences”, observa.