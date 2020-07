Secretária de Uruguaiana destaca importância do despejo correto de lixo

publicidade

Diante da recorrência do despejo irregular de lixo em Uruguaiana, a secretária-adjunta da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Uruguaiana (Sema), Sheila Ripoll, orienta para a destinação correta dos dejetos. Conforme ela, seria de extrema importância que uma parte majoritária da população realizasse a coleta seletiva, promovendo a separação do lixo para futuro reaproveitamento do material, contribuindo para uma sociedade sustentável.

“Para os recicláveis existem as cooperativas que a partir do lixo descartado dão origem a um novo produto ou matéria-prima. A população deve estar atenta para a higienização necessária dos rejeitos e também aos dias e horários do recolhimento deste lixo específico”, explica.

Nesta semana, a pasta foi acionada, a partir de uma denúncia, para atender registro de descarte de lixo irregular. Apoiada pela Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana (SEGTRAM), os infratores foram flagrados, autuados e responderão por crime ambiental com medidas administrativas.

O processo também será encaminhado ao Comando Ambiental, onde serão adotadas as providências criminais. Na maioria das vezes, porém, as autoridades não conseguem apontar a identificação da autoria da irregularidade.