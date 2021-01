Secretários de saúde dos municípios do Paranhana definirão logística de vacinas em reunião

publicidade

A Associação dos Municípios do Paranhana realizará na tarde desta segunda-feira uma reunião para definir a logística da distribuição da vacina da CoronaVac, que chegará ainda hoje no Rio Grande do Sul. O encontro contará com as presenças dos secretários de saúde de cada município.

De acordo com o presidente da associação, o prefeito de Parobé, Diego Picucha, a maioria dos municípios já desenvolveu uma estratégia específica para a vacinação, aguardando a chegada das doses no Estado e a definição do Governo do Rio Grande do Sul para buscarem o lote de doses e para dar início a imunização dos grupos prioritários definidos.

"Sabemos que a população aguarda ansiosamente o início da imunização. Como os municípios são os responsáveis por toda a vacinação já existente no Plano Nacional de Imunização, as cidades já possuem uma estrutura básica de saúde preparada para isso, com geladeiras e equipamentos para realizar a vacinação", declarou.