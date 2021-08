Secretaria da Saúde de Bento Gonçalves segue na testagem contra a Covid

publicidade

Seguindo o planejamento da Secretaria da Saúde para combate ao coronavírus, nesta semana está sendo realizado a testagem das pessoas que apresentam sintomas gripais ou outros característicos da Covid-19. Nesta quinta-feira, o procedimento ocorre na Estratégia Saúde da Família (ESF) no bairro Conceição, e na sexta-feira será realizado no bairro Ouro Verde. Os locais escolhidos são os que apresentam mais casos da doença.

A Unidade Móvel está nos bairros das 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h30min. Podem realizar o exame pessoas de qualquer idade e que apresentem sintomas gripais como febre, tosse, coriza, dor de garganta e outros. É necessário apresentar documento com foto.

A enfermeira Gabriela Nicaretta Agostini, que está trabalhando na testagem, destaca sobre a importância da realização do teste. “Qualquer pessoa que tenha sintomas, como febre, dor no corpo, falta de paladar e de olfato, é importante procurar a unidade ou a barraca para fazer o teste. Se o resultado for negativo é encaminhado para realizar o PCR, e caso for positivo já é realizado o encaminhamento para a consulta e o isolamento. É importante ressaltar que mesmo com uma dose da vacina a pessoa não está livre de se contaminar”.

