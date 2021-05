Secretaria de Saúde confirma vacinação no sábado em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria de Saúde de Uruguaiana confirmou que haverá vacinação contra Covid-19, neste sábado, das 8h às 11h, em todas as unidades básicas de saúde do município e no modo drive-thru no pátio da Aduana, junto à Ponte Internacional.

Fazem parte do público alvo: gestantes e puérperas com 18 anos ou mais; portadores da síndrome de down com 18 anos ou mais; pessoas com deficiência permanente que recebem o (BPC) Benefício de Prestação Continuada com 18 anos ou mais; pessoas de 33 anos ou mais com comorbidades; e ainda pessoas a partir dos 60 anos para a primeira dose.