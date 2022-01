Secretaria de Saúde de Caxias do Sul informa sobre novos critérios para teste de Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caxias do Sul informou que, devido a mudanças de protocolos do projeto Testar RS do Governo do Estado anunciados em reunião na tarde desta quinta-feira, os testes de Covid-19 passam a ser realizados com novos critérios. São aplicados os testes de antígeno (testes rápidos).

A nova orientação é para quem não tem sintomas: essas pessoas devem procurar o sistema de saúde apenas a partir do quinto dia de contato com caso positivo. Até chegar a data de ir fazer o teste, a pessoa sem sintomas, mas que contatou com um caso positivo, precisa usar corretamente a máscara, evitar aglomerações, manter o ambiente de trabalho e casas arejadas, com as janelas abertas, e higienizar as mãos.

A SMS informou ainda que pessoas que não têm sintomas ou que não tiveram contato com caso positivo devem seguir todas essas mesmas medidas de precaução, mas não acessarão o teste via UBS. Nada muda para pessoas com sintomas gripais, que seguem com a orientação de procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar o teste de Covid-19 tão logo apareçam os sinais.

Nesta quinta-feira, as UBSs registraram grande aumento do movimento em função da maior procura por testes. A secretaria pediu a compreensão da população e lembrou que as Unidades realizam, além dos testes, todo o trabalho de rotina, como consultas, coletas de exames, vacinas de todo o calendário vacinal adulto e infantil, curativos e, parte delas, também a vacina contra a Covid-19.

