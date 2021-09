Secretaria de Saúde decreta surto de Covid-19 em um lar de idosos de Uruguaiana

publicidade

O Centro de Operações de Emergências de Saúde do Estado do RS (COE-RS) classificou como surto os casos de Covid-19 constatados em um lar de idosos de Uruguaiana, na Fronteira Oeste. O processo foi iniciado com um funcionário da instituição positivado em 10 de setembro. No dia 15, outros dois servidores foram identificados com o vírus e todos afastados das funções.

A partir de então, a Secretaria Municipal de Saúde testou todos os 27 moradores e funcionários quando houve a detecção de dez idosos positivos para Covid-19, uma quarta funcionária e a dona do lar. O grupo também recebeu a terceira dose de reforço do imunizante.

Na madrugada desta quinta-feira, um idoso de 81 anos morreu devido ao agravamento do quadro do novo coronavírus. O estado de saúde do senhor piorou, foi levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Caridade, mas não resistiu. Todos estão em absoluto isolamento e monitorados pelas autoridades sanitárias.

Veja Também