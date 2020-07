Seis profissionais da saúde são afastados em São Leopoldo após surto em Centro de Monitoramento

publicidade

Deve ser iniciada nesta sexta-feira a limpeza e sanitização do prédio do Centro de Monitoramento de Isolamento Domiciliar (Cemid), estruturado dentro do Centro de Vigilância em Saúde de São Leopoldo. A ação será necessária tendo em vista que mais de quatro funcionários do local testaram positivo para coronavírus nesta quinta-feira.

Na semana passada, dois casos positivos entre os profissionais de saúde que atuam no Centro de Monitoramento haviam sido confirmados. Por conta disso, todos os 69 profissionais que atuam na linha de frente de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus no local, passaram por testes rápidos, nesta quinta-feira, sendo quatro novos casos identificados.

Os pacientes estão assintomáticos e foram afastados do trabalho e a Secretaria Municipal de Saúde informa que, desde o início da pandemia, disponibiliza os equipamentos de proteção individuais (EPI´s) para os profissionais. Conforme o secretário municipal de Saúde, Ricardo Charão, foram tomamos todos os cuidados necessários. “É bom destacar que esse conjunto de servidores atuam de forma essencial no trabalho de acompanhamento dos casos, já atuam em escalas e ambientes diferentes, pois temos uma preocupação com a saúde de toda a nossa população e de modo muito especial com esses profissionais neste momento tão importante”, afirmou Charão.

O secretário ainda explica que por serem os casos relacionados entre si, isso configura surto da Covid-19, e como serviço essencial deve manter as atividades tomando todas as medidas previstas em protocolo.

São Leopoldo registrou nesta quinta-feira, mais 52 casos positivos e três óbitos decorrentes do novo coronavírus. As mortes foram uma mulher de 45 anos, moradora do bairro São Miguel, com histórico de câncer, um homem de 71 anos, morador do Centro, e uma senhora de 86 anos, com agravante de insuficiência respiratória.

A cidade contabiliza 39 mortes por consequência da pandemia de Covid-19, somando 1.727 casos, sendo 272 deles com o vírus ativo. Os pacientes têm a situação diariamente acompanhada pelo Centro de Monitoramento de Isolamento Domiciliar (Cemid) montado na Vigilância em Saúde. No total, 1.416 pessoas estão recuperadas do coronavírus.