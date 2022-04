Selecionadas as 28 canções que competirão no Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões

publicidade

A Comissão Organizadora do 35º Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões informou que já foram escolhidas as 28 músicas que farão parte do evento, que será realizado de 26 à 29 de maio, no Parque Municipal de Exposições Tealmo José Schardong. O corpo de jurados trabalhou por vários dias na triagem. Foram seguidos critérios técnicos que enquadrassem as canções selecionadas dentro das regras do regulamento, valorizando a criatividade poético-musical, voltada à temática e aos ritmos regionais do Rio Grande do Sul. A partir de agora, cada competidor deve enviar, até o dia 2 de maio, direto no Centro Cultural professor Mozart Pereira Soares ou por correio, um documento firmado em cartório que autorize a veiculação das músicas por parte da organização do Festival, sob pena de desclassificação.

O vencedor do grande prêmio levará R$10 mil reais. A segunda colocação recebe R$ 7 mil e o terceiro lugar, R$5 mil. Além disso, todas as músicas também estarão concorrendo, independente de chegarem na fase final do Carijo, nas seguintes categorias paralelas: Melhor Intérprete; Melhor Instrumentista; Melhor Arranjo Instrumental; Melhor Arranjo Vocal; Melhor Trabalho Poético; Melhor Trabalho sobre a história de Palmeira das Missões; Melhor Tema Ecológico; Música Mais Popular; Melhor Composição sobre a temática erva-mate; e, pela primeira vez, Destaque Feminino.

Cada categoria paralela conta com premiação de R$1 mil. Todos os classificados na fase local ganham uma ajuda de custo de R$2 mil, já os classificados para a Ronda Geral, no dia 27 de maio, ganham R$ 4 mil; e por fim, os classificados para a Ronda Geral, do dia 28, ganham R$ 3,5 mil.

O Carijo da Canção Gaúcha visa valorizar a cultura gaúcha, de modo a enaltecer os ritmos tradicionais rio-grandenses e potencialidades turísticas da região, incentivar a criatividade artística de compositores, intérpretes e instrumentistas no que tange à temática tradicionalista do Rio Grande do Sul, revelar novos talentos e facilitar a difusão de suas realizações artísticas. Além disso, o festival busca promover a integração do setor cultural gaúcho por meio da interação de poetas, músicos, instrumentistas, produtores e simpatizantes dedicados ao culto da autêntica música gaúcha, bem como fomentar e potencializar o turismo regional.

O prefeito de Palmeira das Missões e presidente do festival, Evandro Massing, afirma que o Carijo da Canção Gaúcha é um marco na história dos grandes festivais nativistas do Rio Grande do Sul. “Patrimônio Cultural do Estado conforme a Lei Estadual nº 12.282/05, o festival é parte indispensável da agenda cultural e turística oficial do Estado, além de ser reconhecido como uma referência do gênero nativista em todo Sul do país.

