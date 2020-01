Semáforo de emergência entra em funcionamento nesta quinta-feira em Uruguaiana

publicidade

O semáforo de emergência da corporação de bombeiros, instalado na rua Domingos de Almeida, no entorno da avenida Presidente Vargas, entra em funcionamento nesta quinta-feira no centro de Uruguaiana. Autoridades chamam a atenção dos condutores de veículos e pedestres. Em apenas 19 segundos, todos os demais semáforos localizados na Presidente Vargas, no cruzamento com a Domingos de Almeida, fecham para facilitar a circulação de veículos, em todos os sentidos.

A medida é necessária para dar melhor tempo de resposta em caso de emergência dos bombeiros que necessitem de deslocamento da viatura, mesmo na contramão de direção para acessar a avenida no curto trajeto de 25 metros. A sinalização de advertência foi implantada nos demais semáforos e também no meio fio, conforme determina a legislação.