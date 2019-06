Semáforos em Uruguaiana passam a contar com sinalização digital

publicidade

A prefeitura de Uruguaiana deu início nesse final de semana à substituição de 13 semáforos na avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas da cidade, que passam a utilizar um sistema de sinalização digital.

Após essas trocas, será implantado o programa de sincronização de dados via bluetooth para que o fluxo de veículos seja mais ágil e seguro, explicou o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Clemente Corrêa. “As pessoas perceberão as mudanças nos próximos dias. O novo sistema permitirá a sincronia no funcionamento dos semáforos”, explicou Corrêa.

O município adquiriu também uma máquina de sinalização viária, construiu faixas elevadas para pedestres e trabalha na educação de motoristas e pedestres em campanhas educativas em escolas e blitze nas ruas.

As sinaleiras retiradas da Presidente Vargas serão reformadas e instaladas em outras vias com necessidade comprovada. O conjunto de ações para um melhor fluxo do trânsito é custeado com recursos próprios da Secretaria, como estacionamento rotativo e multas originadas em infrações de trânsito.