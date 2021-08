Sem autorização do Ministério da Saúde, Cachoeirinha vacina adolescentes sem comorbidades

publicidade

Mesmo sem autorização do Ministério da Saúde, adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades foram vacinados contra Covid-19 em Cachoeirinha nesta sexta. A imunização ocorreu em três unidades de Saúde da cidade. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que apenas adolescentes com comorbidades podem receber o imunizante da Pfizer.

Em nota divulgada no fim da tarde desta sexta-feira, a Prefeitura alegou "equívoco" na divulgação e suspendeu aplicação de primeira dose para adolescentes sem comorbidades. "Devido a um equívoco na divulgação da Secretaria, ocorrido na última quinta-feira (12), foram chamados antes do prazo os jovens de 12 a 17 anos sem comorbidades. Esse grupo não será vacinado neste sábado e deverá aguardar o recebimento das doses correspondentes, o que será informado no tempo adequado pela Prefeitura", cita um trecho da manifestação. Ainda na nota, a Secretaria Municipal de Saúde pediu desculpas à população e se colocou à disposição para esclarecimentos.

Na conta oficial da Prefeitura no Facebook, onde o calendário foi divulgado, o município não havia anunciado qual vacina seria aplicada em adolescentes sem comorbidades. Nos comentários, usuários questionavam liberação da vacina para grupo sem doenças prévias. Em resposta, perfil oficial confirmava calendário. Em 19 horas, postagem rendeu mais de 160 compartilhamentos. Mesmo após o município se retratar, a postagem com erro não foi excluída do Facebook.

Dos imunizantes contra a Covid-19 ofertados no Brasil, apenas a Pfizer tem autorização da Anvisa para aplicação em jovens de 12 a 17 anos.

De acordo com os dados de vacinação, divulgados pela SES, o município imunizou 57,5% da população com a primeira dose da vacina e 26,9% com as duas doses ou a dose única da Janssen.

Confira a nota na íntegra

"A Secretaria de Saúde de Cachoeirinha informa que, neste sábado (14), serão vacinadas com primeiras doses as pessoas com 26 anos ou mais; para 18 anos ou mais para trabalhadores da indústria, grávidas e puérperas. E segundas doses para quem já está com este prazo vencido. A imunização ocorrerá nas ESF Carlos Wilkens e ESF José Ari, das 9h às 14h.

Devido a um equívoco na divulgação da Secretaria, ocorrido na última quinta-feira (12), foram chamados antes do prazo os jovens de 12 a 17 anos sem comorbidades. Esse grupo não será vacinado neste sábado e deverá aguardar o recebimento das doses correspondentes, o que será informado no tempo adequado pela Prefeitura.

A Secretaria da Saúde pede desculpas à população pelo equívoco e fica à disposição, através de sua equipe técnica, para qualquer esclarecimento."