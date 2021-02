Sem participar da cogestão, São Leopoldo adotará protocolos da bandeira preta

publicidade

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, anunciou nesta segunda-feira que irá adotar os protocolos da bandeira preta do Distanciamento Controlado – já que o município preferiu por não adotar o sistema de cogestão junto da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars).

Além disso, o gestor anunciou um "toque de recolher" a partir das 20h de quarta-feira. Em publicação nas redes sociais, Vanazzi disse que uma nova reunião, entre o Comitê e representantes de diversos setores comerciais, está prevista para esta terça-feira a fim de detalhar todas as ações que serão aplicadas no município.

Ainda segundo Vanazzi, o Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus optou, através de votação, por não realizar o "lockdown". "Iremos detalhar, nos próximos dias, quais atividades serão restritas na cidade a partir de quarta-feira, juntamente com a aplicação do toque de recolher que vai ter início ás 20h da quarta", explica Vanazzi.