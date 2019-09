Semana do Calçado 2019 é apresentada em Novo Hamburgo

publicidade

Foi apresentada na manhã dessa quarta-feira, em Novo Hamburgo, a programação da Semana do Calçado 2019. A iniciativa, realizada em conjunto pelo Sebrae, IBTeC, Abrameq, Abicalçados, Couromoda, Fenac/Fimec, Assintecal e CICB terá ações diárias, de 6 a 10 de outubro, em Novo Hamburgo. No ano passado, a programação contou com mais de 800 participantes, de 200 empresas do setor coureiro-calçadista.

Segundo o presidente-executivo do IBTeC, Paulo Griebeler, a Semana do Calçado visa trazer temáticas como produtividade, inovação, sustentabilidade e novas tecnologias, como forma de repensar a matriz produtiva, buscando soluções para o setor. Entre as atividades, todas abertas ao público, está a quarta edição IBTeCHDAY, no dia 6 de outubro.

A iniciativa tem o objetivo de oportunizar às indústrias calçadistas soluções para as mais variadas demandas, através de uma maratona onde fornecedores de matérias-primas, insumos, máquinas e equipamentos, além de estudantes e profissionais autônomos, criam ideias e oferecem alternativas em melhorias.

A atividade dará como premiação para o vencedor do desafio, uma viagem para o Vale do Silício na Califórnia, Estados Unidos. As inscrições para as ações podem ser feitas direto nas entidades realizadoras, ou no site da Semana do Calçado.