Semana Farroupilha de São Leopoldo terá programação exclusiva para vacinados

Através de uma live, na tarde desta quarta-feira, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, e representantes das entidades tradicionalistas do município lançaram a programação da Semana Farroupilha. As atividades serão exclusivas para quem já tomou ao menos uma das duas doses contra a Covid-19 e por conta disso, durante a transmissão foi assinado o decreto municipal n.º 9.933, que estabelece a exigência da comprovação da vacina contra a Covid-19 para os participantes e os protocolos para as festividades. “Pela primeira vez fizemos um debate dentro do cenário da pandemia de construir coletivamente uma atividade cultural, ao ar livre, dentro do tema para vacinados. Estamos fazendo este movimento graças ao acordo que fizemos com as entidades. Cabe ao município fiscalizar e os organizadores seguirem as normas estabelecidas”, afirmou Vanazzi. A programação será de 12 a 20 de setembro e deve contemplar atividades virtuais e presenciais seguindo todos os protocolos para que as pessoas possam confraternizar e realizar as atividades culturais na Semana Farroupilha com segurança.

O secretário de Saúde de São Leopoldo, Marcel Frison, apresentou os dados positivos no combate à pandemia no município e ponderou que a exigência da vacina é uma forma de evitar que as pessoas se contagiem com a Covid-19. Frison alerta que as medidas de segurança são necessárias devido à variante Delta - embora não tenha sido registrada no município -, devido à pandemia que não se extinguiu e a imunização que ainda não alcançou toda a população.

Para participar das atividades da Semana Farroupilha em São Leopoldo será necessária a comprovação da vacina contra a Covid-19 com a apresentação da Carteira Nacional de Vacinação. Quem optar pelo documento digital emitido pelo aplicativo ConecteSUS deverá apresentar via aparelho smartphone. O decreto assinado, abrange as programações no Parque do Trabalhador, no acampamento da Associação Tradicionalista Gaúcha da Feitoria ou outro local análogo. O funcionamento dos galpões e demais edificações observará os protocolos de atividade para restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias e similares.

